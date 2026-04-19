Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga si distingue per la ricchezza della sua biodiversità, ospitando circa 2.300 specie di piante che costituiscono quasi un quinto di quella presente in Italia. La varietà di ambienti, che comprende pascoli e boschi, permette di conservare un patrimonio botanico raro e prezioso. Questa area protetta rappresenta un esempio significativo di ecosistema diversificato nel territorio nazionale.

Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga custodisce un patrimonio di biodiversità che rappresenta quasi un quinto dell’intera flora italiana, grazie a un ecosistema unico che spazia dai pascoli del Gran Sasso ai fitti boschi della Laga. Questo territorio, dove la natura e l’intervento umano si sono intrecciati per secoli, protegge circa 2364 specie vegetali su un totale nazionale di 9897 e ospita una fauna selvatica che include il camoscio d’Abruzzo e il lupo. La varietà botanica del comprensorio è straordinaria: mentre il versante del Gran Sasso offre distese di prati con fioriture spettacolari, i Monti della Laga sono caratterizzati da una copertura forestale predominante, che occupa circa la metà dell’intera area protetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran Sasso e Laga: un tesoro botanico con 2300 specie rare

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