golf orazi e michelini brillano al riviera verucchio incorona canducci

Al Riviera Golf si è svolta una tappa del Jewel & Wine Golf Trophy, dove Mirko Orazi e Nicoletta Michelini si sono aggiudicati la vittoria con un punteggio di 68 colpi. La gara si è svolta in un clima di competizione tra i partecipanti, attirando appassionati e appassionate di golf. La manifestazione ha visto anche la premiazione di Canducci, riconosciuto come miglior giocatore di Verucchio.

Il Jewel & Wine Golf Trophy ha fatto tappa al Riviera Golf. Mirko Orazi e Nicoletta Michelini hanno vinto con 68 colpi. Nella categoria netta Marco Gallucci e Andrea Eugeni (44) hanno avuto la meglio su Mario Salsano ed Elio Maddaloni, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Il giorno seguente i giocatori romagnoli sono tornati in campo per la tappa del Ticket to Paradise, circuito che mette in palio la finale internazionale per i migliori del ranking. Emanuele Danzi è tornato alla vittoria completando le 18 buche da campionato in 72 colpi. In prima categoria Guido Giunta (38) ha preceduto Roberto Tamburini (38) e Zeno Dari (36) mentre in seconda Giampiero Papirii ha prevalso nel testa a testa con Andrea Romei e Mattia Fiammenghi tutti appaiati a 40 punti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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