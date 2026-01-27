Verucchio in ‘mostra’ al Louvre di Parigi

Verucchio, sito simbolo della civiltà villanoviana, è stato selezionato per una mostra al Louvre di Parigi. Questa presenza evidenzia l’importanza storica e culturale del luogo, riconosciuta a livello internazionale. La mostra al celebre museo parigino rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio archeologico e sottolineare il ruolo di Verucchio come punto di riferimento della civiltà villanoviana nel panorama culturale mondiale.

Se c'è un museo che rappresenta l'eccellenza culturale mondiale, questo è il Louvre di Parigi. Ed è lì, tra le grandi civiltà del passato, che compare anche Verucchio, indicata tra i luoghi simbolo della civiltà villanoviana. Nella sezione dedicata agli Etruschi, il grande museo francese ospita uno spazio dedicato ai villanoviani con disegni, reperti, didascalie e cartine geografiche che narrano della scoperta di questa civiltà, delle sue abitudini e spostamenti. E proprio in questa sezione trova spazio il sito verucchiese, riconosciuto come uno degli insediamenti più significativi. Una presenza che non passa inosservata.

