Golf Alex Fitzpatrick vince il primo titolo in carriera all’Indian Open Bene due italiani

Alex Fitzpatrick ha conquistato il suo primo titolo in carriera sul tour maggiore vincendo l’Hero Indian Open. Il 27enne, professionista dal 2022, ha battuto lo spagnolo Eugenio Chacarra, che aveva un vantaggio considerevole a metà torneo ma ha perso terreno nelle ultime 18 buche. Inoltre, due italiani hanno concluso la competizione in posizioni di rilievo.

Prima vittoria in carriera sul tour maggiore per Alex Fitzpatrick, 27enne professionista dal 2022 che si è imposto nell’Hero Indian Open davanti allo spagnolo Eugenio Chacarra, ampiamente avanti ad un giro dalla fine ma crollato sulle ultime 18 buche. Fitzpatrick, grazie al titolo indiano, guadagna 585 punti per la Race to Dubai e vola al 6º posto della classifica scalando ben 25 posizioni in un giorno solo. Chacarra, defending champion qui dopo l’exploit della stagione scorsa, non è riuscito, nonostante la leadership ad una giornata dal termine, a confermare il proprio stato di forma anche durante la domenica. Per lui solamente un +3 giornaliero (su un totale di -7) che sfigura dopo un score di 67-69-70. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Alex Fitzpatrick vince il primo titolo in carriera all’Indian Open. Bene due italiani Articoli correlati Leggi anche: Golf, Bridgeman vince il primo titolo in carriera al Genesis Invitational Leggi anche: Golf: De Leo parte bene all’Hero Indian Open. Schott guida dopo il primo giro