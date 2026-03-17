Kayode gioia infinita | colpo di testa perfetto e primo gol in Premier
Michael Kayode ha segnato il suo primo gol in Premier League con un colpo di testa preciso, portando momentaneamente in vantaggio il Brentford nel match contro il Wolverhampton, che si è concluso con un punteggio di 2-2. La rete rappresenta il primo sigillo del giocatore nella massima serie inglese.
Prima gioia in Premier League per Michael Kayode, che segna il momentaneo vantaggio per il suo Brentford nel match pareggiato 2-2 contro il Wolverhampton. Inserimento con i tempi giusti e stacco di testa perfetto per l'ex giocatore della Fiorentina, che con questa rete manda anche un segnale a Gattuso in vista delle prossime convocazioni in Nazionale. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Gol Kalulu: colpo di testa perfetto allo scadere del recupero, lo Stadium esplode di gioia! E che assist di Bogadi Redazione JuventusNews24Gol Kalulu, il difensore completa la rimonta nel recupero: stacco imperioso su assist del neo entrato Boga, finisce 2-2...
Salvemini, gioia infinita: “Ritornare al gol in casa è stato fantastico”C’è stata anche la firma Salvemini sul 3-0 (LEGGI QUI) rifilato dal Benevento al Casarano.