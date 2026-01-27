Davis si conferma un elemento affidabile per il Fantacampionato, con due gol e un assist nelle ultime quattro partite. La sua prestazione contro il Verona ha contribuito ad aumentare il suo valore, rendendolo una scelta interessante per chi segue il campionato e desidera ottimizzare la propria rosa.

All'inizio della stagione, aveva una quotazione di 19 crediti al Fantacampionato Gazzetta, dopo i soli due gol della scorsa annata. Ora Keinan Davis è tra i top attaccanti al fantacalcio, costa ben 18 crediti in più e ha già segnato sette gol con tre assist. L'attaccante inglese ha contribuito al successo dell'Udinese a Verona con il terzo gol, una botta col sinistro in area che non ha lasciato scampo a Perilli. In classifica marcatori è dietro solamente a mostri sacri come Lautaro Martinez, Paz, Yildiz e Pulisic e anche la popolarità al Fantacampionato cresce giornata dopo giornata: ora è presente nel 6,2% delle rose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davis ora è un top anche al fanta: due gol e un assist nelle ultime quattro partite

Approfondimenti su Udinese Vorrei

Malinovskyi, attualmente in forma al fantacalcio, ha contribuito con due assist e un gol nelle ultime quattro gare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Udinese-Lazio e il caso goal di Davis dopo un braccio, cosa dice il regolamento #arbitrista #seriea

Ultime notizie su Udinese Vorrei

Argomenti discussi: Tennis, adesso gli Usa vogliono copiare il made in Italy; Verona-Udinese | Le parole di Atta e Davis nel post-partita; Verona-Udinese 1-3: Davis domina, magia di Zanoli e ora Zanetti rischia; Cobolli-Fery oggi, Australian Open. Orario e dove vederla in tv.

Coppa Davis, oggi l’Italia in semifinale: il Belgio è una mina vagante | Programma, orari e diretta tvGli azzurri di Filippo Volandri a Bologna vanno a caccia della terza finale consecutiva: Cobolli in grande forma, Berrettini dovrà stare attento all'incognita Collignon. E poi c'è la carta del doppio ... ilfattoquotidiano.it

L'Udinese cala il tris a Verona, per gli scaligeri ora la salvezza è un miracoloNel posticipo del lunedì, i bianconeri vincono 3 a 1. Ancora a segno l'attaccante Davis, grande prova di Atta ... lasicilia.it

I voti di Udinese-Inter al fanta: Lautaro più di Esposito, Atta come Davis! La scelta su Acerbi e Frattesi shorturl.at/yPNyX - facebook.com facebook