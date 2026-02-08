La Juventus recupera il risultato grazie a un gol di McKennie al 59°. Lo statunitense segna di testa su assist di Cambiaso, che aveva colpito il palo pochi minuti prima. Lo Stadium torna a spingere, sperando in una rimonta.

Gol McKennie, il texano ridà speranza ai bianconeri al 59?: assist al bacio di Cambiaso dopo il palo sfiorato da Zhegrova. La Juventus è viva e non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca davanti al proprio pubblico. Dopo aver incassato il tremendo uno-due della Lazio tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, la squadra di Luciano Spalletti ha trovato la forza di reagire con orgoglio e qualità, riaprendo ufficialmente i giochi al minuto 59?. A suonare la carica e a far esplodere nuovamente l’ Allianz Stadium è stato Weston McKennie, autore della rete che fissa il punteggio sul momentaneo 1-2 e restituisce speranza a tutto l’ambiente bianconero per l’ultima mezz’ora di fuoco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol McKennie: la Juve torna subito in partita! Zuccata vincente del texano, lo Stadium torna a spingere

Approfondimenti su Juventus Gol

Un gol decisivo di Weston McKennie sblocca lo scontro allo Stadium, grazie a una giocata di grande classe.

Openda apre il suo conto in Serie A con un preciso inserimento, finalizzato da un assist di McKennie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus Gol

Argomenti discussi: Moviola Parma-Juve: McKennie più da rosso, ok il gol di Bremer; Se Bremer ora fa anche doppietta... Juve straripante, poker al Parma e quarto posto; Juve show a Parma, poker al Tardini: Bremer doppietta, McKennie-David gol, Spalletti a -1 dal Napoli; Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie e David, autogol di Cambiaso, gli highlights.

Juventus-Lazio, il risultato in diretta LIVEDal punto di vista del gioco la Juventus domina la Lazio che si difende con attenzione. Gol giustamente annullato a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram, Provedel salva su Bremer ma Pedro, nel recuper ... sport.sky.it

la ufficiale della juveAll'Allianz Stadium i bianconeri devono riscattare l'esclusione dalla Coppa Italia, mentre i biancocelesti vogliono rimanere in scia al settimo posto dell'Atalanta ... gazzetta.it

59' | Juventus-Lazio: 1-2 Gol Juventus: accorcia McKennie #laziopress #juventuslazio x.com

McKennie: 32 partite | 6 gol | 4 assist Barella: 29 partite | 1 gol | 6 assist Chi è il più forte #fblifestyle facebook