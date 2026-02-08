Gol McKennie | la Juve torna subito in partita! Zuccata vincente del texano lo Stadium torna a spingere

Da juventusnews24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus recupera il risultato grazie a un gol di McKennie al 59°. Lo statunitense segna di testa su assist di Cambiaso, che aveva colpito il palo pochi minuti prima. Lo Stadium torna a spingere, sperando in una rimonta.

Gol McKennie, il texano ridà speranza ai bianconeri al 59?: assist al bacio di Cambiaso dopo il palo sfiorato da Zhegrova. La Juventus è viva e non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca davanti al proprio pubblico. Dopo aver incassato il tremendo uno-due della Lazio tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, la squadra di  Luciano Spalletti  ha trovato la forza di reagire con orgoglio e qualità, riaprendo ufficialmente i giochi al minuto  59?. A suonare la carica e a far esplodere nuovamente l’ Allianz Stadium  è stato  Weston McKennie, autore della rete che fissa il punteggio sul momentaneo 1-2 e restituisce speranza a tutto l’ambiente bianconero per l’ultima mezz’ora di fuoco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gol mckennie la juve torna subito in partita zuccata vincente del texano lo stadium torna a spingere

© Juventusnews24.com - Gol McKennie: la Juve torna subito in partita! Zuccata vincente del texano, lo Stadium torna a spingere

Approfondimenti su Juventus Gol

Gol Mckennie: giocata da centravanti vero del texano, che trafigge Michael con una conclusione imparabile! Juve avanti allo Stadium

Un gol decisivo di Weston McKennie sblocca lo scontro allo Stadium, grazie a una giocata di grande classe.

Gol Openda: zampata vincente del belga, che scarta l’assist delizioso di McKennie! La Juventus raddoppia così allo Stadium

Openda apre il suo conto in Serie A con un preciso inserimento, finalizzato da un assist di McKennie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus Gol

Argomenti discussi: Moviola Parma-Juve: McKennie più da rosso, ok il gol di Bremer; Se Bremer ora fa anche doppietta... Juve straripante, poker al Parma e quarto posto; Juve show a Parma, poker al Tardini: Bremer doppietta, McKennie-David gol, Spalletti a -1 dal Napoli; Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie e David, autogol di Cambiaso, gli highlights.

Juventus-Lazio, il risultato in diretta LIVEDal punto di vista del gioco la Juventus domina la Lazio che si difende con attenzione. Gol giustamente annullato a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram, Provedel salva su Bremer ma Pedro, nel recuper ... sport.sky.it

la ufficiale della juveAll'Allianz Stadium i bianconeri devono riscattare l'esclusione dalla Coppa Italia, mentre i biancocelesti vogliono rimanere in scia al settimo posto dell'Atalanta ... gazzetta.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.