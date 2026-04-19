Gol annullato a Baschirotto in Cremonese-Torino con il VAR | l'arbitro Fabbri ha applicato la regola 12

Durante la partita tra Cremonese e Torino, l'arbitro ha annullato un gol di Baschirotto dopo l’intervento del VAR. Il video check ha evidenziato un contatto tra il giocatore e il portiere, che secondo la regola 12 riguarda il controllo del pallone da parte del portiere. Dopo aver rivisto le immagini, l’arbitro ha deciso di non convalidare la rete, applicando le regole previste.

Perché l'arbitro Fabbri ha annullato la rete di Baschirotto in Cremonese-Torino? L'intervento decisivo del VAR sul contatto con Paleari e la spiegazione della regola 12 sul controllo del pallone da parte del portiere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Moviola Cremonese Torino: il VAR annulla il gol di Baschirotto. Gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri, cos’è successo allo ZiniMercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che…Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Tonali, futuro scritto... Cremonese-Torino, il VAR nega il gol a Baschirotto: stallo totaleLo Zini resta fermo sullo zero dopo un episodio che ha scosso l’equilibrio tra Cremonese e Torino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Cremonese recrimina per un gol annullato, contro il Torino finisce 0-0; Cremonese - Torino - Formazioni, statistiche e cronaca; Cremonese vivace ma sprecona: il VAR cancella il gol e il Torino si salva in un pari senza reti; Gianni Morandi al PalaEur: A 81 anni non sono stanco, ma che fatica Fatti mandare dalla mamma. Gol annullato a Baschirotto in Cremonese-Torino con il VAR: l’arbitro Fabbri ha applicato la regola 12Perché l’arbitro Fabbri ha annullato la rete di Baschirotto in Cremonese-Torino? L’intervento decisivo del VAR sul contatto con Paleari e la spiegazione della regola 12 sul controllo del pallone da ... fanpage.it La Cremonese recrimina per un gol annullato, contro il Torino finisce 0-0Un primo tempo bloccato, una ripresa nettamente più ritmata, ma senza gol. La Cremonese pareggia 0-0 contro il Torino: allo Zini grandi proteste dei grigiorossi per un gol annullato a Baschirotto. I ... cremonaoggi.it #SerieA FT Cremonese 0-0 Torino facebook Finisce 0-0 tra Cremonese e Torino Allo Zini i padroni di casa si rendono pericolosi più volte, soprattutto nel secondo tempo, e trovano anche il gol del vantaggio con Baschirotto: la rete viene però annullata dopo revisione al VAR per un fallo sul portiere co x.com