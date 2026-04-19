Gli stupratori stiano lontani dai campi

La sentenza di secondo grado che ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per uno degli imputati coinvolti in un episodio di stupro di gruppo ha attirato l’attenzione di molte persone. La decisione della corte è arrivata dopo un procedimento giudiziario che ha visto l’imputato riconosciuto colpevole di aver partecipato all’aggressione. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla tutela delle vittime e sulla condanna di tali crimini.

La sentenza d’Appello per stupro di gruppo che ha confermato la condanna a sei anni a Manolo Portanova ha suscitato molte reazioni. Tra queste ci sono quelle di coloro che ritengono che la AC Reggiana dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti del suo calciatore. "Non ci interessa la carriera di chi stupra e grida all’ingiustizia che minaccia la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambino; anzi, pretendiamo che gli stupratori rimangano fuori dai campi di calcio e non siano sostenuti e idolatrati da tifoserie di cui fanno parte giovani e adolescenti in formazione. Ci interessa invece moltissimo che le donne siano credute, tutelate, risarcite", scandisce ’Non Una Di Meno’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Gli stupratori stiano lontani dai campi" Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, arrivati gli ispettori. I legali: «Presentato il ricorso, non ci sono più motivi per tenere i figli lontani dai genitori» Leggi anche: Centri in Albania, i giudici fanno uscire dai Cpr anche pedofili e stupratori