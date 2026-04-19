Gli studenti mediatori tra compagni

Quaranta studenti del Liceo di Arconate e d’Europa hanno recentemente completato con successo il percorso formativo del progetto nazionale “Invece di Giudicare”. Questi studenti agiranno come mediatori tra i loro compagni, con l’obiettivo di moderare i motivi di attrito e di gestire i conflitti attraverso tecniche di mediazione. Nei giorni scorsi hanno ritirato i diplomi che attestano il completamento del percorso.

Lavoreranno per moderare i motivi di attrito, gestendo i conflitti nel segno della mediazione i 40 studenti del Liceo di Arconate e d’Europa che hanno brillantemente completato il percorso formativo del progetto nazionale “Invece di Giudicare“ e che hanno ricevuto nei giorni scorsi i diplomi. Promosso dalla cooperativa sociale Risorsa cittadino, con il patrocinio della Commissione europea, l’iniziativa mira a diffondere la cultura della mediazione e della gestione pacifica dei conflitti nelle scuole superiori, introducendo la pratica della mediazione, attraverso la quale gli studenti, formati come mediatori tra pari, riattivano il dialogo e favoriscono la conciliazione tra compagni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli studenti mediatori tra compagni Spanish Student Visa Changes 2026 | Better or Worse Notizie correlate Scuola, svolta storica: arrivano i mediatori linguistici per gli studenti stranieriArriva per la prima volta in Campania il Servizio di mediazione linguistica e culturale nelle scuole. Nuovi mediatori linguistici, cinque studenti proclamati ad AgrigentoL’aula magna del Polo universitario di Agrigento ha ospitato le proclamazioni di cinque studenti del corso di studi superiore in Mediazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gli studenti mediatori tra compagni; Università e mediazione: il progetto UDR di Verona - Heraldo; Nuovi mediatori linguistici, cinque studenti proclamati ad Agrigento; Il ruolo del Pakistan nella mediazione tra Iran e Stati Uniti. Quaranta studenti si diplomano in Invece di GiudicareConsegna dei diplomi a 40 studenti del Liceo di Arconate e d’Europa, che hanno completato il percorso del progetto Invece di Giudicare®. primamilanoovest.it «Finalmente a casa!»: atterrati a Malpensa gli studenti bloccati a Dubai. Tra loro anche 4 bergamaschiIL RIENTRO. Finito l’incubo dei 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai a seguito dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, tra loro anche quattro bergamaschi. È atterrato alle 19.25 di ... ecodibergamo.it Una prova sul campo, senza mediatori, uffici stampa e senza perdersi nei grovigli burocratici, per provare a rispondere alla domanda che da giorni anima politici, comitati di cittadini e imprenditori del settore: gli studentati privati costruiti in questi anni sono dav - facebook.com facebook