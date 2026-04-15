Nuovi mediatori linguistici cinque studenti proclamati ad Agrigento

A Agrigento, nell’aula magna del Polo universitario, sono stati proclamati cinque studenti iscritti al corso di Mediazione linguistica e culturale L-12. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti e docenti, con i neo diplomati che hanno raggiunto un traguardo importante nel loro percorso accademico. La proclamazione si è svolta in un clima di festa e soddisfazione, segnando la conclusione di un ciclo di studi.

L’aula magna del Polo universitario di Agrigento ha ospitato le proclamazioni di cinque studenti del corso di studi superiore in Mediazione linguistica e culturale L-12. Un momento significativo che ha visto i neo laureati presentare tesi caratterizzate da qualità, originalità e attenzione ai.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Scuola, svolta storica: arrivano i mediatori linguistici per gli studenti stranieriArriva per la prima volta in Campania il Servizio di mediazione linguistica e culturale nelle scuole. Trinity Viaggi Studio a Fiera Didacta: soggiorni linguistici per studenti e formazione metodologica per docenti [VIDEO]Trinity Viaggi Studio opera nel settore dei soggiorni linguistici dal 1998 e ha progressivamente consolidato la propria dimensione internazionale...