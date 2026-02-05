Scuola svolta storica | arrivano i mediatori linguistici per gli studenti stranieri

Da oggi gli studenti stranieri delle scuole in Campania avranno un aiuto in più. Per la prima volta, arriva il servizio di mediazione linguistica e culturale, pensato per facilitare l’integrazione e migliorare la comunicazione tra insegnanti e studenti stranieri. La novità mira a rendere più semplice il percorso scolastico di chi proviene da altri paesi, offrendo un supporto concreto e immediato nelle situazioni di difficoltà linguistiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva per la prima volta in Campania il Servizio di mediazione linguistica e culturale nelle scuole. Ad attivarlo sono i comuni di Marigliano, Pomigliano d'Arco, Scisciano, Brusciano, Castello di Cisterna e Somma Vesuviana. L' obiettivo è supportare concretamente l'inclusione degli alunni stranieri non italofoni frequentanti gli istituti scolastici del territorio. Il servizio dell' Ambito Territoriale N22 nasce per favorire l'inserimento scolastico, relazionale e didattico degli studenti provenienti da contesti linguistici e culturali differenti, rafforzando il dialogo tra scuola, famiglie e comunità.

