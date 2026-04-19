Un uomo di 54 anni è stato sottoposto a processo dopo aver rivolto minacce e commenti sui social contro un politico di destra, legati a una vecchia foto di vent’anni fa in cui l’onorevole indossava una divisa militare nazista delle SS durante un addio al celibato. Nella stessa vicenda, un genitore ha presentato una denuncia per una critica politica rivolta al padre di un’altra persona coinvolta.

Bologna, 19 aprile 2026 – Minacce e commenti sui social contro Galeazzo Bignami , capogruppo FdI alla Camera, per la foto di vent’anni fa in cui l’onorevole, durante la festa del suo addio al celibato, indossava una divisa da militare nazista delle SS. Il meloniano non lascia passare e denuncia, uno ad uno, gli odiatori del web. Tra questi Roberto Salis, papà della europarlamentare Ilaria (Avs). Rinvio a giudizio per un 54enne. Alcune indagini – come quest’ultima – sono pendenti, mentre in un caso è stato disposto il rinvio a giudizio di un 54enne di Frosinone. L’imputato, sulla pagina Messenger di Facebook dell’onorevole, scrisse: “Spero vi scannino tutti come maiali tu i tuoi figli la Meloni la figlia e tutti voi politici ladri bastardi corrotti mafiosi drogati, avete levato il pane a famiglie in difficoltà e reintrodotto i vitalizi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli odiatori del web, minacce a Bignami: 54enne a processo. E denuncia per critica politica il papà di Ilaria Salis

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