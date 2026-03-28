Ilaria Salis il sindacato di polizia | Controlli per obblighi europei Irresponsabile alimentare la tensione Bignami | Povera stella…

Durante un corteo a Roma, l’europarlamentare Ilaria Salis e rappresentanti di un sindacato di polizia hanno commentato una presunta perquisizione in una stanza di un hotel romano, descrivendola come un’azione legata a obblighi europei e definendola irresponsabile. Un altro rappresentante ha commentato la situazione con un commento critico rivolto a una figura pubblica.

L’europarlamentare Ilaria Salis e Avs – presenti nel corteo a Roma- proseguono nella lamentazione per quello che impropriamente definiscono una perquisizione avvenuta nella stanza dell’hotel romano dov’era ospite. Nonostante a chiarire subito il quadro dell’episodio fosse giunta una nota della Questura. Nonostante la maggior parte delle agenzie riporti che l ‘alert sarebbe partito dalla Germania nell’ambito del sistema di segnalazioni Schengen, Avs tutta denigra l’Italia: parla di regime, chiama in causa il ministro Piantedosi e ne fa un caso di credibilità democratica, chiedendo al governo di intervenire presso il governo tedesco. Addirittura, senza senso del limite, Bonelli e Fratoianni chiedono di convocare l’ambasciatore tedesco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ilaria Salis, il sindacato di polizia: “Controlli per obblighi europei. Irresponsabile alimentare la tensione”. Bignami: “Povera stella…” Articoli correlati Bignami (FdI): “Controllo in hotel a Salis? Piagnucola, povera stella. Per gli italiani dovrebbe stare altrove”“Ilaria Salis piagnucola perché l’hanno sottoposta a un controllo preventivo di polizia. Leggi anche: Controlli della polizia in hotel per Ilaria Salis a Roma Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ilaria Salis Temi più discussi: La Brianza arriva a Cuba con tonnellate di medicinali: la missione di Ilaria Salis (ma non solo); Manifestazione per il No al referendum, il racconto di Piazza del Popolo tra poche bandiere di partito e scaramanzia: La foto uniti? Porta male; Flotilla, Ilaria Salis parte per Cuba? Subito figuraccia: occhio alla foto | Libero Quotidiano.it; Vacanze all'Avana con Salis e Lucano: prendete i pop corn, la missione cubana pare un film di Boldi e De Sica. «Blitz all'alba, chiesto del corteo e niente verbale» La polizia nella stanza d'hotel di Ilaria Salis a RomaA poche ore dal corteo No Kings a Roma scoppia il caso Ilaria Salis. L'eurodeputata Avs denuncia su X di essere stata sottoposta a un ... msn.com Il controllo di polizia sull’europarlamentare Ilaria Salis prima della manifestazione a RomaSalis l'ha denunciato come un atto intimidatorio, secondo la questura è la conseguenza della segnalazione di un altro paese europeo ... ilpost.it Roma, Ilaria Salis alla manifestazione 'No Kings': "Svegliata in hotel dalla polizia per un controllo di un'ora. Segnalazione da uno Stato estero, un fatto grave per la democrazia". Le parole dell'eurodeputata Avs. x.com Questa mattina a Roma, Ilaria Salis è stata sottoposta a un controllo di polizia nella sua camera d’albergo, durato quasi un’ora, mentre lei si era subito qualificata. I leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno definito l’episodio “di gravità inaudit - facebook.com facebook