Ilaria Salis | ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’

Una donna ha annunciato che il tribunale ungherese ha chiuso il suo processo penale. La settimana scorsa ha ricevuto una comunicazione ufficiale che indica la sospensione definitiva dell’iter giudiziario a suo carico. La notizia è stata resa nota dalla stessa persona, che ha aggiunto che il procedimento legale si considera concluso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o cause della decisione del tribunale.

Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis. Come mai il procedimento è terminato? “Perché il Parlamento ha confermato l’immunità – ha spiegato Salis -, dopo che c’è stato il voto di conferma, con dei tempi un po’ lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento”. ANSA “Legami personali e fedina penale”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ilaria Salis: ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’ Ilaria Salis: “Il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo""Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono... laria Salis: ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono...