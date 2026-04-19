Il capitano dei biancazzurri ha dichiarato che la partita contro gli avversari sarà impegnativa, sottolineando il dinamismo e la qualità della squadra avversaria. Ha aggiunto che l’obiettivo è riuscire a ottenere una buona prestazione in trasferta a Carrara. Gli avversari, inoltre, hanno indicato che Lorenzo Insigne sarà particolarmente seguito dalla loro squadra durante l’incontro.

"Dobbiamo cercare di andare a Carrara e fare una grande prestazione". Parole e musica di Lorenzo Insigne (nella foto). Il capitano biancazzurro quest’oggi sarà sicuramente uno dei sorvegliati speciali da parte della squadra di Antonio Calabro che è ben consapevole dell’impatto devastante che ha avuto il fantasista ex Napoli, autore fin qui di 4 gol e 2 assist in 9 presenze con la maglia del Delfino. "Dobbiamo pensare a questa partita che è importante – ha sottolineato Insigne –. Sicuramente non possiamo fare più passi falsi. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli. Dobbiamo continuare a mantenere la serenità che ci ha portati ad oggi a giocarci ancora la salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari Il capitano dei biancazzurri Lorenzo Insigne sarà un sorvegliato speciale da parte dei ragazzi di Calabro. "Gara difficile, loro hanno dinamismo e qualità»

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