Calabro si mostra determinato in vista della prossima partita, affermando che saluterà l’ex Cicconi solo al termine del match, considerando i suoi avversari come gli altri. La sfida si svolgerà a Carrara, dove la Sampdoria si presenterà con un pubblico numeroso, e l’allenatore sottolinea l’importanza della spinta dei tifosi per la squadra.

A Carrara arriva la Sampdoria e gli stimoli vengono da sé. "L’affrontiamo in un momento particolare – ha anticipato Antonio Calabro – con una cornice di pubblico importante. Avremo dalla nostra parte la spinta dei nostri tifosi. Ci sono tutti i presupposti per esprimersi al meglio". E’ arrivato anche l’appello del presidente Gemignani a rimarcare l’importanza della gara. "Questa partita è importante ma lo sono tutte le ultime otto. Il fatto di chiamare a raccolta l’ambiente è per cercare di concentrarci solo su noi stessi e sulla prestazione senza farci innervosire o condizionare da altre cose sulle quali non possiamo incidere. Dobbiamo pensare solo a quello che dobbiamo fare in campo esortando la squadra a dare una prestazione oltre che tattica, tecnica e fisica anche di atteggiamento importante". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calabro è carico per la sfida: "L’ex Cicconi? A fine partita lo saluterò, prima sarà un avversario come gli altri». "Avremo dalla nostra parte la spinta dei tifosi»

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