Divito dei social ai minori Pellai | I genitori non possono controllare gli algoritmi ecco perché è necessaria una legge

Il pediatra e psicologo Luigi Pellai lancia l’allarme sul rapporto tra i minori e i social network. Secondo lui, i genitori non hanno gli strumenti per controllare gli algoritmi che regolano i contenuti che i figli vedono online. Per questo, Pellai chiede una legge che disciplina l’uso dei social da parte degli adolescenti, per proteggere i giovani dai rischi nascosti dietro i like e le condivisioni. La questione non riguarda solo l’educazione in famiglia, ma anche la necessità di interventi più strutturali a livello legislativo.

Il rapporto tra adolescenti e social network continua a sollevare interrogativi che vanno oltre l'educazione familiare. L'accesso precoce alle piattaforme, l'assenza di filtri efficaci e la struttura stessa degli algoritmi pongono i minori in una posizione di esposizione che spesso gli adulti faticano a intercettare.

