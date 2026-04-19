Durante un'intervista televisiva, Giuseppe Conte ha affermato che il Movimento 5 Stelle è sempre stato un partito progressista, cercando di presentarsi come il futuro leader di un'area politica di sinistra. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni diverse, considerando le posizioni passate e le scelte fatte dal Movimento nel corso degli anni. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra i protagonisti della scena politica italiana.

Pur di accreditarsi come futuro leader del campo progressista, Giuseppe Conte è pronto a rinnegare la sua storia politica. E, soprattutto, il suo esordio a Palazzo Chigi. Il trasformismo dell'ex avvocato del popolo va in scena nel salotto televisivo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove il leader del Movimento Cinque Stelle ha anche rinnegato i decreti sicurezza da lui firmati quando era presidente del Consiglio. "Il M5s quando è andato al governo ha dimostrato in un contesto difficile: dopo novanta giorni e uno stallo politico pazzesco, abbiamo deciso di andare al governo con la Lega sulla base di un programma scritto nero su bianco ", ha detto Conte.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte si copre di ridicolo da Fazio: "M5s sempre stato progressista"

Notizie correlate

Elly Schlein a DiMartedì, "se perdo il referendum": come si copre di ridicoloSe vince il no al referendum Giorgia Meloni si deve dimettere? "Noi la batteremo alle prossime elezioni politiche.

Leggi anche: Pd, il meme sul curling? Berruto si copre di ridicolo: "Non sapevo nulla"

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: I grillini scordano il loro fondatore; Zampolli, l'emissario di Trump imbarazza Conte: 20 miliardi in 20 minuti | Libero Quotidiano.it; M5S, ecco 'Una nuova primavera'. Conte presenta il suo manifesto: Ci sono premesse per vincere elezioni; ‘Una nuova primavera’, da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte: Le primarie servono. Prima del M5S votavo De Mita e i radicaliIntervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Lla famiglia, gli anni difficili a Roma e la linea politica: Identità progressista, alleanze ... huffingtonpost.it

M5S, Conte e il complottone: La caduta del mio governo fu voluta da Draghi e ambienti finanziariIl presidente del M5S, Giuseppe Conte, torna sulle ragioni della fine del suo governo e respinge l'idea che sia stato Matteo Renzi il principale ... iltempo.it

Giuseppe Conte a Brindisi il 30 aprile: al Teatro Impero presenta il libro “Una nuova primavera” - facebook.com facebook

Giuseppe #Conte al Corriere: “È evidente che la mia caduta da premier è dovuta ad ambienti finanziari interni e stranieri. Mi risulta da varie fonti — come d’Alema — che Draghi si fosse mosso in proprio per chiedere un cambio di governo ben prima che avven x.com