Pd il meme sul curling? Berruto si copre di ridicolo | Non sapevo nulla

Il presidente della Federazione italiana sport invernali, Raffaele Berruto, ha ammesso di non essere a conoscenza del meme sul curling che coinvolge il Pd, rischiando di sembrare impreparato. Questa confusione si aggiunge a una serie di uscite discutibili sui social, dove il partito ha scelto di puntare su contenuti leggeri per coinvolgere i giovani. Un esempio concreto è il meme pubblicato di recente, che ha suscitato commenti ironici tra gli utenti.

Il Pd è un fenomeno da studiare a fondo. Da qualche mese ha cambiato la sua strategia sui social. Si è passati dalle - interminabili - dirette Facebook di Elly Schlein completamente prive di contenuto ai meme per attirare giovani potenziali elettori. Un metodo efficace ma scivoloso, soprattutto se non se ne conoscono i limiti. Ebbene, questi limiti sono stati superati in occasione del post rilanciato dal Nazareno, che ha sfruttato due grandi campioni del curling azzurro per becera propaganda politica pro referendum sulla giustizia. Una scelta disastrosa, dato che si sono rivoltati tutti - dalla destra agli stessi atleti - e il Pd si è trovato costretto a rimuovere il post e a scusarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd, si è detto sorpreso del post sul curling pubblicato sui canali ufficiali del partito, spiegando di non essere stato informato prima della sua pubblicazione.

Il giornalista Alessandro Sallusti attacca duramente il Partito Democratico dopo il meme pubblicato sul referendum Giustizia.

