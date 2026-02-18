Elly Schlein a DiMartedì se perdo il referendum | come si copre di ridicolo

Elly Schlein ha detto a DiMartedì che, se perde il referendum, potrebbe essere un errore grave. La leader del Partito Democratico ha spiegato che questa eventualità potrebbe mettere a rischio la stabilità del governo, considerando le tensioni già presenti tra le forze politiche. Ha anche aggiunto che, in caso di sconfitta, il governo di Giorgia Meloni dovrebbe affrontare le conseguenze, ma non ha indicato esplicitamente le dimissioni.

Se vince il no al referendum Giorgia Meloni si deve dimettere? "Noi la batteremo alle prossime elezioni politiche. Stiamo facendo una campagna sul merito per cercare di spiegare perché questa riforma è sbagliata e non aiuta. Noi non chiediamo questo, la batteremo alle prossime elezioni politiche". Segnatevi le promesse che Elly Schlein ha pronunciato a DiMartedì, intervistata da Giovanni Floris su La7, perché in entrambi i casi potrebbero essere le "ultime parole famose" della segretaria del Partito democratico. "Senza dubbio però è chiaro che se vincono il referendum lo rivendicherà come una grande vittoria, se lo perdono qualche problema dentro la maggioranza ci sarà", aggiunge Schlein, che poi si blinda: "E se lo perde io? Io continuo a fare il mio lavoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

