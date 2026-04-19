Il leader del Movimento 5 Stelle si apre in un'intervista pubblicata su Il Corriere della Sera, dove parla del suo passato universitario, descrivendo periodi di difficoltà economica. Ricorda anche come le opportunità di oggi siano diverse rispetto a quelle offerte alle sue famiglie in passato. Inoltre, annuncia di aver interrotto i rapporti con un altro esponente del movimento. Il suo nuovo libro, intitolato Una nuova primavera, sarà presto disponibile.

Si parte dal primo ricordo d'infanzia: «L’ospedale: a quattro anni mi ruppi il femore. Ma ho anche un ricordo bello: un compleanno, tre candeline, mia sorella Maria Pia, mia mamma e mio papà che si abbracciano felici». Dei suoi genitori, Giuseppe Conta spiega: «Erano gli unici nelle loro famiglie ad aver studiato, papà l’unico di nove figli. Vivevano in poche stanze. Un’immagine che mi è tornata in mente al tempo del Covid». Motivo? «Pensando a mio padre mi sono immedesimato nelle tante famiglie che dovevano condividere piccoli spazi, con i ragazzi che seguivano le lezioni dai computer poggiati sulla lavatrice del bagno. Il pensiero dei privilegi di chi disponeva di ville e terrazze, e della sofferenza di chi impazziva senza avere nessuno sfogo, mi ha commosso, talora fino al pianto».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giuseppe Conte: «All'università ero squattrinato. Oggi tante famiglie non potrebbero permettersi quello che i miei hanno fatto per me. Con Grillo non ci sono più rapporti»

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