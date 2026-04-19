Durante un'intervista a Verissimo, l'attrice ha condiviso un episodio della sua infanzia, rivelando di aver tentato il suicidio all’età di 12 anni. Ha parlato di un periodo segnato da sofferenza e difficoltà, senza entrare nei dettagli, ma sottolineando il peso di quei momenti sul suo passato. La confessione ha suscitato attenzione tra i telespettatori, aprendo uno squarcio sulla sua vita privata.

Giuliana De Sio racconta la sua infanzia e un momento carico di dolore, quando a soli 12 anni tentò il suicidio. L’attrice, ospite di Verissimo, si è confidata con la consueta sincerità nel salotto di Silvia Toffanin. La drammatica confessione di Giuliana De Sio: “A 12 anni tentai il sucidio”. L’attrice ha svelato di aver tentato il suicidio quando aveva solamente 12 anni. Un gesto fatto per attirare l’attenzione, capace di cambiare per sempre la sua esistenza. “A 12 anni pericoli non ce ne sono, sei invulnerabile – ha spiegato Giuliana De Sio -, mi ha salvato il fatto di essere arrivata a scuola ed essere ricoverata. Ho preso delle pillole della mamma, volevo farmi notare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giuliana De Sio, la drammatica confessione a Verissimo: “A 12 anni ho tentato il suicidio”

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