Giuliana De Sio ha portato sul palco del teatro Parenti il personaggio di Arkadina, definendola una vittima. Durante l’intervento, ha affermato di non avere figli e di non provare rimpianti, sottolineando che le fiction le causano ansia. La sua interpretazione si è concentrata sull’aspetto della madre disfunzionale, mentre ha descritto la sua esperienza personale senza entrare in dettagli sul suo passato.

Milano, 14 marzo 2026 – La madre disfunzionale per eccellenza: Arkadina. Come sa bene il povero Kostja, figliolo amletico, soffocato dall’ombra di questa attrice gelida. Ruolo meraviglioso. Che Filippo Dini ha scelto di affidare a Giuliana De Sio per il suo “Il Gabbiano”, dal 17 al 22 marzo al Franco Parenti. Un girotondo dell’amore. O della disperazione. Inseguendo la varia umanità (cechoviana) ospite di una tenuta estiva di fronte al lago. Con De Sio affiancata sul palco dallo stesso Dini, nei panni di Trigorin. E insieme a loro Virginia Campolucci, Enrica Cortese, Gennaro Di Biase, Giovanni Drago, Angelica Leo, Valerio Mazzucato, Fulvio Pepe, Edoardo Sorgente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giuliana De Sio al Parenti: “La mia Arkadina è vittima. Io, senza figli né rimpianti. Le fiction mi mettono ansia”

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Regia di Filippo Dini, che salirà sul palco insieme a Giuliana De Sio e Jurij Ferrini #cultura #imola - facebook.com facebook