Giuliana De Sio al Parenti | La mia Arkadina è vittima Io senza figli né rimpianti Le fiction mi mettono ansia
Giuliana De Sio ha portato sul palco del teatro Parenti il personaggio di Arkadina, definendola una vittima. Durante l’intervento, ha affermato di non avere figli e di non provare rimpianti, sottolineando che le fiction le causano ansia. La sua interpretazione si è concentrata sull’aspetto della madre disfunzionale, mentre ha descritto la sua esperienza personale senza entrare in dettagli sul suo passato.
Milano, 14 marzo 2026 – La madre disfunzionale per eccellenza: Arkadina. Come sa bene il povero Kostja, figliolo amletico, soffocato dall’ombra di questa attrice gelida. Ruolo meraviglioso. Che Filippo Dini ha scelto di affidare a Giuliana De Sio per il suo “Il Gabbiano”, dal 17 al 22 marzo al Franco Parenti. Un girotondo dell’amore. O della disperazione. Inseguendo la varia umanità (cechoviana) ospite di una tenuta estiva di fronte al lago. Con De Sio affiancata sul palco dallo stesso Dini, nei panni di Trigorin. E insieme a loro Virginia Campolucci, Enrica Cortese, Gennaro Di Biase, Giovanni Drago, Angelica Leo, Valerio Mazzucato, Fulvio Pepe, Edoardo Sorgente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Regia di Filippo Dini, che salirà sul palco insieme a Giuliana De Sio e Jurij Ferrini #cultura #imola - facebook.com facebook