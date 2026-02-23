Alla Pergola Giuliana De Sio e Filippo Dini protagonisti de Il gabbiano di ?echov

Giuliana De Sio e Filippo Dini interpretano “Il gabbiano” di Cechov alla Pergola, portando in scena temi di amori sbagliati e passioni non ricambiate. La rappresentazione mette in evidenza le tensioni tra personaggi, con dialoghi intensi e scene che catturano l’attenzione del pubblico. La produzione, attesa con entusiasmo, si svolge in un teatro storico e richiama un pubblico appassionato di teatro classico. La serata promette emozioni forti e riflessioni profonde.

Una carrellata di amori sbagliati, passioni non ricambiate e frustrazioni artistiche, attuale come non mai. Al Teatro della Pergola, dal 24 febbraio al 1° marzo, Giuliana De Sio e Filippo Dini sono i protagonisti de Il gabbiano di Anton Cechov, in scena con un potente cast immerso in un'atmosfera decadente, tra disillusioni e vane ambizioni, che riflette una borghesia annoiata e sorda, aggrappata alle proprie certezze, mentre tutto intorno è già cambiato. Filippo Dini, noto per le sue regie e interpretazioni che hanno esplorato l'animo umano e i rapporti familiari, porta in scena questo capolavoro con uno sguardo attento alla complessità della modernità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

