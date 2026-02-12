Meteo Mario Giuliacci tregua dal maltempo ma non per molto | quando torna la pioggia

Dopo giorni di pioggia e cielo grigio, il meteo fa un passo indietro e regala qualche ora di sole. Ma non dura a lungo. Gli esperti prevedono che presto arriveranno nuvole e pioggia di nuovo, con l’Italia che si prepara a tornare sotto l’incubo delle perturbazioni.

Una piccola tregua dal maltempo e poi si ricomincia. Da qualche giorno l'Italia è attraversata da fronti perturbati che portano pioggia e instabilità. E anche oggi, giovedì 12 febbraio, è previsto un nuovo peggioramento, il più consistente della settimana, con precipitazioni intense. Colpita soprattutto la parte occidentale dell’Italia, quindi Sardegna e settori del medio-basso Tirreno. Piogge intense anche nel basso Lazio, Campania e Calabria. Mentre fenomeni più deboli interesseranno le altre zone del Centro e del Sud. Al Nord, cielo nuvoloso ma senza fenomeni. Qualche piovasco potrebbe esserci solo sulle zone più estreme del Nord-Est. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Secondo Mario Giuliacci, l’Italia si prepara a una nuova ondata di maltempo, con una slavina di piogge, venti e mareggiate.

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Italia si avvicina a un periodo di temperature sotto zero e clima più freddo.

