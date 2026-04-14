Per la prima volta in 25 anni, il Bayern Monaco ha conquistato una vittoria in casa del Real Madrid in una partita di Champions League. La squadra bavarese ha segnato due gol, uno di Luis Diaz e uno di Kane, interrompendo così un lungo digiuno. L'incontro ha visto anche la partecipazione di diversi allenatori europei, ora al centro dell'attenzione per il loro stile e le strategie adottate.

Era da venticinque anni che il Bayern Monaco non riusciva a vincere in casa del Real Madrid: un lungo digiuno che i giocatori bavaresi hanno interrotto in questa Champions, grazie a una super prestazione con i gol di Luis Diaz e Kane. Eppure, a prendersi la scena è stato, più di tutti, il loro allenatore, Vincent Kompany, e nemmeno per le soluzioni o le tattiche di gioco che hanno aiutato la squadra a uscire vittoriosa dal Bernabéu. Tutt’altro: a puntare i riflettori su di lui è stato il suo outfit – e non è la prima volta che succede. Il drip di Kompany ormai è cosa nota, una capacità che ha conquistato senza dover fare ricerca tra capi ultracostosi: per dire, l'ultima volta a catturare l'attenzione di tutti è stato un parka da 120 euro.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi vince la gara di stile tra gli allenatori europei ora che ci tengono un po' tutti

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