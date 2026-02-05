Gispi Tigers in versione top terza vittoria

I Gispi Tigers continuano a vincere e questa volta battono Perugia 36-14. È la terza vittoria consecutiva nel girone-promozione di Serie C, e i ragazzi di Luca Nuti e Simone Pagliai mantengono il passo. La partita si è giocata al campo di Iolo, e i padroni di casa hanno dimostrato di essere in forma, portando a casa un risultato netto e convincente.

Perugia battuto, tre vittorie su tre. Prosegue nel migliore dei modi la marcia dei Gispi Tigers nel girone-promozione del campionato di rugby di Serie C, con gli uomini di Luca Nuti e Simone Pagliai che lo scorso fine settimana hanno superato gli umbri con un netto 36-14 nel match valido per la terza giornata della seconda fase del torneo (svoltosi al Chersoni di Iolo). Le mete di Cartei, Tosi, Fattori e Bigagli (con due trasformazioni di Natali) consentivano ai padroni di casa di conquistare il punto di bonus già nel primo tempo, chiuso sul parziale di 24-0. Ed il margine accumulato ha evitato il ritorno in gioco dei rivali nel corso della ripresa, anche grazie alle mete di Gorgeri e Bartolini.

