Tour of Alps 2026 | percorso tappe e dove vederlo

Dal 20 al 24 aprile si terrà la decima edizione del Tour of Alps 2026, una corsa ciclistica che si svolge tra le montagne del Trentino e del Tirolo. La competizione si svilupperà su un percorso totale di 739 chilometri distribuiti in quattro tappe. La gara coinvolgerà ciclisti professionisti provenienti da diversi Paesi e sarà possibile seguirla attraverso vari mezzi di trasmissione.

Dal 20 al 24 aprile si svolgerà il Tour of Alps 2026, giunto alla sua decima edizione. L’ex giro del Trentino attraverserà i paesaggi montuosi di questa regione e del Tirolo per quattro giorni, lungo un percorso di 739 km, che impegnerà i migliori ciclisti del panorama internazionale. Nella scorsa stagione, a trionfare, fu l’australiano Micheal Storer. TOUR OF ALPS 2026: IL PERCORSO Sono previste cinque tappe, per un totale di 760 km e 14.620 m di dislivello complessivo, da Innsbruck a Bolzano, passando per Trento. Dopo la giornata d’esordio con partenza e arrivo a Innsbruck, la carovana ripartirà da Telfs, con arrivo in salita in Val Martello. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Tour of Alps 2026: percorso, tappe e dove vederlo Articoli correlati Leggi anche: Tour Down Under 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Willunga Hill decisiva Giro delle Fiandre 2026: percorso, favoriti e dove vederloDomenica 5 aprile si terrà il Giro delle Fiandre 2026 , giunto alla sua centodecima edizione, seconda grande classica del Monumento dedicata agli... TRENINO ROSSO del BERNINA - CONSIGLI e INFO per il TRENO DEI SOGNI Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Parte il conto alla rovescia del Tour of the Alps 2026; CICLISMO, PRESENTATE LE MAGLIE DI LEADER DEL TOUR OF THE ALPS 2026; Ciclismo, Tour of the Alps 2026: il gran finale a Bolzano; Tour of the Alps 2026: a Bolzano il conto alla rovescia tra stile, sicurezza e grandi salite. Parte il conto alla rovescia del Tour of the Alps 2026Il lancio nella sede della Camera di Commercio, a Bolzano, dove esattamente sarà incoronato il vincitore dell’edizione del decennale (20-24 aprile). Quest'anno una nuova iniziativa sulla sicurezza dei ... rainews.it Angelina Mango annuncia il tour estivo e l'esibizione da brividi con Marco Mengoni - facebook.com facebook Fofana Nelle date al Forum di Milano del tour "Solo per amore live", Ernia - milanista - ha modificato il testo della sua canzone "Berlino" riprendendo il meme che ha spopolato online riferito al centrocampista rossonero Fofana. video: TikTok / antonio.esse #r x.com