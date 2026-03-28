Giro delle Fiandre 2026 | percorso favoriti e dove vederlo

Domenica 5 aprile si svolgerà la 110ª edizione del Giro delle Fiandre, una delle principali corse di ciclismo su strada in Belgio. La gara, seconda del calendario delle grandi classiche, si concentra su un percorso caratterizzato da tratti impegnativi come pavé e salite ripide. L’evento è seguito dagli appassionati di ciclismo di tutto il mondo, con la copertura televisiva prevista in diversi paesi.

Domenica 5 aprile si terrà il Giro delle Fiandre 2026, giunto alla sua centodecima edizione, seconda grande classica del Monumento dedicata agli specialisti del pavè e dei muri. Nella passata stagione a trionfare fu il campione del mondo Tadej Pogacar. GIRO DELLE FIANDRE 2026: IL PERCORSO Questa volta sarà la città di Anversa ad ospitare la partenza, mentre l’arrivò è posto, come accade dal 2012, nuovamente a Oudenaarde dopo aver percorso 271 km e superato 16 muri. Dopo il via della gara, ci vorranno un centinaio di chilometri prima di incontrare le prime difficoltà, rappresentate dai tratti di pavè di Lippenhovestraat e Paddestraat, che sostituiscono quello di Doorn, mentre il primo muro affrontato sarà anche quest’anno l’ Oude Kwaremont, con il primo dei tre passaggi previsti che arriverà dopo 135 chilometri di gara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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