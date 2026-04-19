Giovani oltre l’autismo Ciceroni d’eccezione alla mostra sui Loretz

Da ilgiorno.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I giovani coinvolti nella mostra sui Loretz hanno realizzato un video utilizzando la tecnica del green screen, spiegato e ideato da loro stessi. L’evento si è svolto ieri pomeriggio presso la Fondazione Maria Cosway, dove cittadini e turisti sono stati accolti per una visita guidata speciale. La presentazione ha segnato l’apertura ufficiale dell’esposizione, offrendo un modo innovativo e interattivo di scoprire le opere e la storia degli artisti.

Un video realizzato con la tecnica del green screen, ideato e spiegato dai ragazzi, ha accolto ieri pomeriggio cittadini e turisti alla Fondazione Maria Cosway, dando il via alla visita guidata della mostra “ I Loretz. Una famiglia di ceramisti e pittori tra Lodi e Milano a fine Ottocento “. Protagonisti del percorso i giovani della Fondazione Danelli, ragazzi con disturbi dello spettro autistico e neurodivergenze, coinvolti nel progetto Bilt (bellezza, inclusione, lavoro e talento) che punta a costruire percorsi concreti di autonomia attraverso la cultura. Nel video introduttivo, i ragazzi raccontano la storia della famiglia Loretz, le tecniche artistiche e i contenuti della mostra, preparando i visitatori all’esperienza che unisce divulgazione e inclusione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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