Giovani oltre l’autismo Ciceroni d’eccezione alla mostra sui Loretz

I giovani coinvolti nella mostra sui Loretz hanno realizzato un video utilizzando la tecnica del green screen, spiegato e ideato da loro stessi. L’evento si è svolto ieri pomeriggio presso la Fondazione Maria Cosway, dove cittadini e turisti sono stati accolti per una visita guidata speciale. La presentazione ha segnato l’apertura ufficiale dell’esposizione, offrendo un modo innovativo e interattivo di scoprire le opere e la storia degli artisti.

Un video realizzato con la tecnica del green screen, ideato e spiegato dai ragazzi, ha accolto ieri pomeriggio cittadini e turisti alla Fondazione Maria Cosway, dando il via alla visita guidata della mostra “ I Loretz. Una famiglia di ceramisti e pittori tra Lodi e Milano a fine Ottocento “. Protagonisti del percorso i giovani della Fondazione Danelli, ragazzi con disturbi dello spettro autistico e neurodivergenze, coinvolti nel progetto Bilt (bellezza, inclusione, lavoro e talento) che punta a costruire percorsi concreti di autonomia attraverso la cultura. Nel video introduttivo, i ragazzi raccontano la storia della famiglia Loretz, le tecniche artistiche e i contenuti della mostra, preparando i visitatori all’esperienza che unisce divulgazione e inclusione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani oltre l’autismo. Ciceroni d’eccezione alla mostra sui Loretz Notizie correlate L’arte aiuta l’inclusione sociale: ragazzi autistici guide della mostra sui LoretzLodi – Dalla solidarietà nasce un progetto che unisce arte, storia e inclusione sociale. Mostra dedicata alla famiglia Loretz. L’arte nella casa di Maria CoswayFino a qualche anno fa era solo la cappella sconsacrata del Collegio delle Dame Inglesi, bisognosa di restauri, oggi è un Polo espositivo di alto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giovani oltre l’autismo. Ciceroni d’eccezione alla mostra sui Loretz; Altan incontra i ragazzi con l'autismo per la digitalizzazione della Pimpa; Sport e inclusione, In pista per l'autismo si conferma un evento vincente: 600 studenti in festa all'Adriatico [FOTO]; Daniele Novara: Autismo? Il ruolo dell’educazione, oltre le diagnosi. Giovani oltre l’autismo. Ciceroni d’eccezione alla mostra sui LoretzIl progetto Bilt delle Fondazioni Cosway, Danelli e Comunitaria. Obiettivo: costruire percorsi di autonomia attraverso la cultura. . ilgiorno.it Altan incontra i ragazzi con l'autismo per la digitalizzazione della PimpaBOLOGNA - Il fumettista e autore satirico, papà della 'Pimpa', Francesco Tullio Altan, ha incontrato i ragazzi del progetto 'Digitiamo' alla Franco Cosimo Panini Editore di Modena, dove undici giovani ... ansa.it Oltre 500 giovani presenti ieri sera al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, grazie al nuovo appuntamento under 30 organizzato da Unicoop Firenze. Un’occasione unica per assistere gratuita alla prova generale dell’opera e partecipare allo speciale dj set c - facebook.com facebook