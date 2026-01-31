A Lodi, un progetto speciale mette insieme arte, storia e inclusione sociale. Ragazzi autistici sono diventati guide della mostra dedicata ai Loretz, dimostrando che l’arte può essere uno strumento potente per far sentire tutti parte di qualcosa. Un'iniziativa che unisce emozione e solidarietà, valorizzando il patrimonio artistico nato tra Lodi e Milano.

Lodi – Dalla solidarietà nasce un progetto che unisce arte, storia e inclusione sociale. Un modo emozionante e generoso per valorizzare l’arte nata tra Lodi e Milano. È infatti iniziato il conto alla rovescia per la mostra “I Loretz. Una famiglia di ceramisti e pittori tra Lodi e Milano a fine Ottocento“, che sarà inaugurata il 5 marzo nella Fondazione Maria Cosway. Un’esposizione che racconta non solo un’importante vicenda artistica, ma anche un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio. La dinastia artistica . La mostra, organizzata dalla Fondazione Cosway in collaborazione con la Fondazione Stefano e Angela Danelli Onlus e il Comune di Lodi, ripercorre il cammino artistico e imprenditoriale della famiglia Loretz, capace di rinnovare la tradizione della ceramica lodigiana aprendo la strada a nuove forme espressive apprezzate anche oltre i confini nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte aiuta l’inclusione sociale: ragazzi autistici guide della mostra sui Loretz

