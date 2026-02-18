Mostra dedicata alla famiglia Loretz L’arte nella casa di Maria Cosway

La mostra sulla famiglia Loretz rivela come l’arte abbia trasformato una cappella sconsacrata del Collegio delle Dame Inglesi in un centro culturale di prestigio. La cappella, abbandonata e bisognosa di interventi, è stata restaurata e oggi accoglie opere che raccontano storie di famiglia e di arte. Grazie a questo progetto, Lodi e i suoi dintorni hanno un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla storia locale.

Fino a qualche anno fa era solo la cappella sconsacrata del Collegio delle Dame Inglesi, bisognosa di restauri, oggi è un Polo espositivo di alto livello che vuole diventare motore di cultura per Lodi? e provincia. Lo spazio museale realizzato al primo piano della Fondazione Maria Cosway, al civico 10 di via Gorini, è diventato punto di attrazione nato grazie al sostegno di sponsor e amici e soprattutto alla fantasia dei vertici della Fondazione Cosway, il presidente Francesco Chiodaroli e il vice Luca Marcarini. E il 5 marzo ospiterà la terza di una serie di mostre ideate per celebrare la sua nuova natura, ottenuta grazie al restauro firmato dall'architetto Cesare Senzalari.