Mostra dedicata alla famiglia Loretz L’arte nella casa di Maria Cosway

Da ilgiorno.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra sulla famiglia Loretz rivela come l’arte abbia trasformato una cappella sconsacrata del Collegio delle Dame Inglesi in un centro culturale di prestigio. La cappella, abbandonata e bisognosa di interventi, è stata restaurata e oggi accoglie opere che raccontano storie di famiglia e di arte. Grazie a questo progetto, Lodi e i suoi dintorni hanno un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla storia locale.

Fino a qualche anno fa era solo la cappella sconsacrata del Collegio delle Dame Inglesi, bisognosa di restauri, oggi è un Polo espositivo di alto livello che vuole diventare motore di cultura per Lodi? e provincia. Lo spazio museale realizzato al primo piano della Fondazione Maria Cosway, al civico 10 di via Gorini, è diventato punto di attrazione nato grazie al sostegno di sponsor e amici e soprattutto alla fantasia dei vertici della Fondazione Cosway, il presidente Francesco Chiodaroli e il vice Luca Marcarini. E il 5 marzo ospiterà la terza di una serie di mostre ideate per celebrare la sua nuova natura, ottenuta grazie al restauro firmato dall’architetto Cesare Senzalari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mostra dedicata alla famiglia loretz l8217arte nella casa di maria cosway
© Ilgiorno.it - Mostra dedicata alla famiglia Loretz. L’arte nella casa di Maria Cosway

L’arte aiuta l’inclusione sociale: ragazzi autistici guide della mostra sui LoretzA Lodi, un progetto speciale mette insieme arte, storia e inclusione sociale.

Leggi anche: "La vita, l’arte, l’amicizia": alla Chiesa del Suffragio una mostra dedicata alla collezione Laghi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mostra dedicata alla famiglia Loretz. L’arte nella casa di Maria Cosway; FONDAZIONE PALAZZO CORONINI CRONBERG: NEL 2025 QUASI IL TRIPLO DI VISITATORI RISPETTO AL 2024; Taglio del nastro stamani per la mostra Gregorio Prestia. L’artista e i suoi mondi; Allo Spazio Brizzolari la mostra retrospettiva di Enrico Pazzagli.

Ritratto di famiglia vista Lago (di Como), la mostra alla scoperta dei pittori romantici BisiNon solo Antonio Canova, Berthel Thorvaldsen e Francesco Hayez. Nell’elenco di artisti cui il collezionista Giovanni Battista Sommariva commissionò opere per impreziosire la sua Villa Carlotta, la ... leggo.it

Mostra dedicata alla Fortitudo: maglie, foto e cimeli raccontano più di 60 anni di storiaBologna, 15 dicembre 2025 – Una mostra che racchiude più di sessant'anni di storia sportiva. È quello che ha realizzato l'Associazione Museo Fortitudo, che, a due anni di distanza dall’ultima volta, è ... ilrestodelcarlino.it