Negli ultimi mesi, la cronaca ha registrato episodi di violenza con protagonisti giovani, suscitando grande attenzione pubblica. Questi fatti mostrano come, in molti casi, i ragazzi siano coinvolti in situazioni di aggressione o comportamenti violenti. La questione riguarda anche la perdita di valori condivisi e l’emergere di un senso di vuoto tra le nuove generazioni. La sfida educativa si concentra quindi sulla prevenzione e sulla gestione di questa escalation.

Gli ultimi fatti di cronaca che più hanno sconvolto l’opinione pubblica, hanno un comun denominatore: la violenza e giovanissimi come protagonisti. Gli ultimi episodi rappresentano, in modo tragico, il simbolo del disagio giovanile portato alle estreme conseguenze e, per forza di cose, la decadenza di una società intera. Il violento assassinio di un padre di famiglia davanti alla compagna e al figlio di 11 anni ad opera del baby-branco, il tentato omicidio da parte di un tredicenne di una sua professoressa, con tanto di diretta social, sono casi estremi, che potrebbero essere derubricati come azioni di folli, in realtà c’è un substrato culturale di cui si sono nutriti e in cui sono cresciuti i protagonisti, che purtroppo ci racconta di un problema generazionale gigantesco.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giovani e violenza, la sfida educativa è combattere il nichilismo: nel vuoto di valori si insinua una disperazione cieca

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