Durante una riunione del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo sono stati presentati i risultati di uno studio intitolato

I poveri a Forlì un pasto lo trovano, un vestito anche. Ma la casa no. È questo il grido d'allarme emerso nella sala riunioni del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo, dove sono stati presentati i risultati dell'indagine "Solitudine ed emergenza abitativa". Lo studio, condotto dall’Università di Bologna e finanziato dal Comitato, fotografa una realtà paradossale: da un lato anziani proprietari di case sovradimensionate che soffrono di isolamento; dall'altro giovani e famiglie fragili che non trovano un tetto. A Forlì il 40% delle famiglie è composto da una sola persona, e la metà di queste sono anziani. La... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Anziani soli e giovani senza casa: si studia la sfida della co-abitazione per combattere l’emergenza

Articoli correlati

Case introvabili e inverno demografico, la sfida "sociale" della coop: giovani e anziani vivono insiemeAll'Expo Casa Umbria Casa annuncia una rivoluzione nell'abitare a partire dal 2027 dopo aver sperimentato la prima struttura intergenerazionale a...

Anziani a casa soli, arriva l’intelligenza artificialeIl cuore del progetto è un’idea semplice e rivoluzionaria insieme: usare l’intelligenza artificiale non certo per sostituire, ma per rafforzare le...

Tutto quello che riguarda Anziani soli

Temi più discussi: Schillaci: La solitudine è un rischio per la salute, dagli anziani ai giovani fino agli operatori sanitari; Anziani più attivi e meno soli grazie al progetto Amis, che arriva ora in tutti i quartieri di Milano; Servizio Civile CESV: venerdì 27 incontro tra associazioni e giovani interessati; I ragazzi al centro sociale: Per dare aiuto ai ’nonni’.

Call a Boomer: la cabina telefonica che unisce due generazioni, mettendo in contatto i giovani con una residenza per anzianiUna cabina Call a Boomer collega studenti e anziani tra Boston e Nevada. Due telefoni e una chiamata casuale per combattere solitudine. greenme.it

Anziani soli: un progetto li fa incontrare con i giovaniLa solitudine è un problema crescente nella nostra società e non risparmia nessuno: né gli anziani, che crescono in numero, ma spesso vivono soli; né i giovani, sempre più connessi, ma isolati; né la ... donnamoderna.com

Nel Sottosopra nessuno si salva da solo. Nella vita reale, nemmeno. Ci sono persone fragili, anziani soli, famiglie che ogni giorno affrontano battaglie invisibili. E queste battaglie invisibili non sono mostri a tre teste ma bisogni concreti. Con il corso gratuito d - facebook.com facebook

Nel carcere di Vercelli il “Pranzo dell’Amicizia” tra detenuti e anziani soli x.com