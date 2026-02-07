Sport come Character Building | quando i valori olimpici diventano esperienza educativa per i giovani dell’ITET Einaudi

Il liceo ITET Einaudi ha organizzato un evento dedicato ai valori olimpici, trasformandolo in un’esperienza educativa per gli studenti. Durante le attività, i giovani hanno avuto l’opportunità di vivere momenti di sport e di riflessione, più che di semplice competizione. Gli insegnanti spiegano che l’obiettivo è far capire quanto lo sport possa insegnare disciplina, rispetto e solidarietà. Le giovani generazioni sono state coinvolte in incontri e giochi che hanno lasciato un segno, creando ricordi che porteranno con sé nel tempo.

Ci sono eventi che si osservano e altri che si vivono. Alcuni scorrono davanti agli occhi, altri invece restano impressi nella coscienza, trasformandosi in memoria emotiva e in consapevolezza. L’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Non è stata soltanto una celebrazione sportiva di portata mondiale, ma un momento capace di intrecciare educazione, crescita personale, cultura e responsabilità civile. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su ITET Einaudi Giornata della Memoria a scuola; scarica il materiale documentale dell’ITET Einaudi di Bassano del Grappa Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, invita a riflettere sugli eventi storici del passato. Diffondere tra i più giovani i valori fondanti dello sport e dell’Olimpismo A Padova, presso il Palazzo Santo Stefano della Provincia, arriva un progetto culturale e didattico dedicato ai giovani. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su ITET Einaudi Argomenti discussi: Sport come Character Building: quando i valori olimpici diventano esperienza educativa per i giovani dell’ITET Einaudi. Just love the old Maltese buildings so much character and all have a story to tell facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.