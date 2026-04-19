Giovani e disagio psichico | Ansia depressione e casi di autolesionismo Crescita vertiginosa

Negli ultimi anni, sono aumentati i casi di disagio psichico tra i giovani, con segnalazioni di ansia, depressione e comportamenti autolesionisti. La situazione viene considerata un’ulteriore sfida per il settore sanitario, che si trova a dover affrontare questa crescita significativa. Per approfondire il tema, abbiamo intervistato una specialista in neuropsichiatria infantile presso un’azienda sanitaria locale.

Il disagio psichico nei giovani e giovanissimi è una vera e propria emergenza sociale. Ne abbiamo parlato con Alessandra Amadi, direttrice della Neuropsichiatria infantile dell’Ast di Macerata. Dottoressa, i bisogni di salute mentale tra bambini e adolescenti sono in forte crescita. Cosa dicono i numeri? "Dai dati dell’Oms emerge che un bambino e un adolescente su sette tra 0 e 19 anni convive con un problema di salute mentale, con ansia e depressione che costituiscono il 40% delle diagnosi, con una prevalenza massima per le ragazze fra i 15 e 19. In Italia sono 2 milioni i minori tra 0 e 18 anni con un disturbo del neurosviluppo (il 1520% di quella età).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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