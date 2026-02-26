I DATI. La fotografia dai servizi neuropsichiatrici della cooperativa Aeper. Nel centro diurno di Bergamo pazienti più che triplicati dal 2019 a oggi I numeri del disagio giovanile sono in aumento da qualsiasi parte si posizioni la lente d’ingrandimento, con dati che – in alcuni casi – risultano addirittura più che triplicati rispetto al 2019. E con un netto aumento delle ragazze, soprattutto negli ultimi anni. Il punto di osservazione è quello della cooperativa sociale Aeper, che ha raccolto gli accessi, le prese in carico e le richieste registrate tra il 2019 e il 2025 dai suoi servizi di neuropsichiatria infantile: il centro diurno... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Disagio giovanile, casi e complessità in crescita: impennata tra le ragazze

Omicidi immotivati: due casi emblematici del disagio giovanileI recenti fatti di cronaca che hanno visto la morte di Ylenia Musella, 22 anni, uccisa dal fratello al termine di una lite domestica, e di Gaetano...

Disagio mentale, boom di casi tra i minoriIl disagio mentale nei minori è in crescita ormai da diversi anni e ha raggiunto “numeri senza precedenti” in Lombardia.

Temi più discussi: Disagio giovanile, casi e complessità in crescita: impennata tra le ragazze; Disagio giovanile e inclusione: pronto a partire 'ProvinceXGiovani'; Più controlli delle forze di polizia negli istituti scolastici e lotta al disagio giovanile con il rafforzamento dei servizi. La prefettura di Cremona lancia l'iniziativa; Contro il disagio giovanile scende in campo la Provincia di Terni con un nuovo progetto.

Disagio giovanile, casi e complessità in crescita: impennata tra le ragazzeLa fotografia dai servizi neuropsichiatrici della cooperativa Aeper. Nel centro diurno di Bergamo pazienti più che triplicati dal 2019 a oggi ... ecodibergamo.it

A Malnate il centro per il disagio giovanile della Sette Laghi: prevenzione, diagnosi precoce e continuità di curaAvviato nel giugno 2025 mette al centro la prevenzione e l’intercettazione precoce del disagio giovanile, puntando su una visione promozionale della salute mentale ... varesenews.it

L’obiettivo dichiarato è prevenire e intercettare precocemente forme di disagio giovanile, favorendo un ambiente inclusivo e attento ai bisogni delle nuove generazioni #regionelazio Regione Lazio #castellinotizie - facebook.com facebook