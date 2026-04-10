Ansia scolastica e autolesionismo tra i giovani | l’allarme del neuropsichiatra Stefano Vicari sui piccoli segnali spesso ignorati dagli adulti

Un neuropsichiatra infantile ha evidenziato un aumento significativo di ansia scolastica e comportamenti autolesionisti tra i giovani, osservando come questi segnali siano spesso trascurati dagli adulti. In un’intervista recente, ha descritto come il malessere dei ragazzi sia peggiorato notevolmente dopo la pandemia, sottolineando la crescita di questi problemi tra gli adolescenti e la difficoltà di riconoscerli in anticipo.

Il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari, in una recente intervista sulle pagine di Avvenire, delinea un quadro preoccupante riguardo il malessere dei ragazzi, cresciuto in modo esponenziale dopo la pandemia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Convegno sulla violenza. Esperti a confronto sui rischi spesso ignoratiPreceduto da aspre polemiche a causa dei contenuti definiti "revisionisti" e del patrocinio del Comune criticato dalla minoranza, il convegno... Infanzia violata dagli adulti: un incontro per aiutare i giovani a non perdersiPisa, 17 marzo 2026 – Mercoledì 18 marzo, dalle 16:30 in poi, l’SMSBiblio - Biblioteca Comunale (via San Michele degli Scalzi 178) ospiterà un... Si parla di: Agli studenti la scuola mette ansia, eppure gli adulti non se ne accorgono. Agli studenti la scuola mette ansia, ma gli adulti non se ne accorgonoDa dieci anni crescono le condotte autolesive, ma «il 98% dei genitori non le vede». Il neuropsichiatra Vicari: «Sogno che i docenti possano sempre accorgersi dei tagli sui loro corpi» ... avvenire.it L'ultimo libro di Stefano Vicari: Adolescenti interrotti, ma visti da molto vicinoNon esiste il «disturbo» mentale assoluto, avverte Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile e neuroscienziato, nel suo ultimo libro Adolescenti interrotti. Le tante storie che il professor Vicari ... ilmattino.it