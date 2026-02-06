Italia del Futuro Davide Nostrini lascia la guida del movimento
Dopo quasi dieci anni alla guida di Italia del Futuro, Davide Nostrini ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva a sorpresa e apre una fase di cambiamenti per il movimento. Nostrini lascia il suo incarico senza indicare immediatamente chi prenderà il suo posto, mentre l’attenzione si sposta sul futuro dell’organizzazione.
Dopo quasi dieci anni alla guida di Italia del Futuro, Davide Nostrini lascia la presidenza del movimento. Un passaggio naturale, che chiude una fase politica iniziata tra il 2016 e il 2017, quando il progetto nacque dall’iniziativa di un gruppo di giovanissimi, con l’obiettivo di costruire uno.🔗 Leggi su Modenatoday.it
