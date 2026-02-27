Boxe Iaia | tre giovani atleti al Torneo regionale esordienti Under 19

Tre giovani atleti della Boxe Iaia Brindisi parteciperanno al Torneo regionale esordienti Under 19. L’evento si svolgerà a Brindisi, dove i ragazzi si confronteranno in incontri ufficiali. La squadra si prepara a scendere sul ring per questa competizione dedicata ai giovani promesse della disciplina. L’appuntamento rappresenta un momento importante per i partecipanti e la società sportiva.

BRINDISI - La Boxe Iaia Brindisi è pronta a salire sul ring per un appuntamento dedicato agli esordienti del comparto giovanile. Oggi, venerdì 27 e domani sabato 28 febbraio, a Modugno (Ba), andrà in scena il Torneo regionale esordienti under 19, organizzati dalla Asd Boxe Modugno. Un evento che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

