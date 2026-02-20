Giornata nazionale per la donazione di organi 2026 | si celebra il 19 aprile

Il governo ha annunciato che il 19 aprile 2026 si terrà la Giornata nazionale per la donazione di organi, a causa dell’approvazione di un nuovo decreto. In questa occasione, le amministrazioni pubbliche saranno invitate a organizzare eventi e campagne informative per sensibilizzare i cittadini sulla donazione e il trapianto. La giornata mira anche a diffondere la cultura della solidarietà e a chiarire l’importanza di firmare la propria volontà. Le iniziative coinvolgeranno scuole e associazioni locali, per incentivare una maggiore partecipazione popolare.

La ricorrenza è fissata per il 19 aprile 2026. Le iniziative previste Il decreto stabilisce che, in occasione della Giornata, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumano e sostengano iniziative volte a: favorire l'informazione; promuovere la cultura della donazione di organi e tessuti; sensibilizzare sul tema della donazione finalizzata al trapianto, secondo quanto previsto.