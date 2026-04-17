Il gioco d’azzardo tra gli adolescenti sta diventando un fenomeno sempre più diffuso nel nostro paese. Numeri recenti mostrano che una parte consistente di giovani si trova coinvolta in questa attività, spesso senza essere pienamente consapevole dei rischi. Sono stati pubblicati dati che indicano l’aumento di questa tendenza tra i minorenni, con alcuni segnali che potrebbero aiutare a riconoscere eventuali problematiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. In Italia il gioco d’azzardo coinvolge una quota significativa di adolescenti. Quasi uno studente su due tra i 15 e i 16 anni (44,8%) ha giocato almeno una volta nell’ultimo anno, un dato che risulta circa il doppio rispetto alla media europea. Negli ultimi anni si è osservata anche una crescita marcata del gioco online tra i minori: la percentuale è passata dal 20% al 40% in soli sei anni, segnalando un cambiamento rapido nelle abitudini dei ragazzi. A evidenziare questo quadro è l’ Associazione no-profit Gioco responsabile, che mette in guardia su una situazione sempre più preoccupante.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gioco d’azzardo tra gli adolescenti: dati, rischi e segnali da riconoscere

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