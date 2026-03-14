Il 14 marzo 2026, un rapporto di Libera indica che il gioco d’azzardo genera profitti più elevati rispetto alla droga, con un ritorno di circa 8-9 euro per ogni euro investito e rischi molto più bassi rispetto al traffico di droga, che garantisce circa 6-7 euro di profitto. La situazione coinvolge le mafie, che trovano nel settore delle scommesse un'area redditizia e meno pericolosa.

Roma, 14 marzo 2026 – Il gioco d’azzardo fa guadagnare più della droga: “Per ogni euro investito ne tornano indietro 8-9, con rischi infinitamente minori rispetto al narcotraffico che ne garantisce 6-7”. Maria Jose Fava di Libera parte da un calcolo che arriva direttamente da fiumi d’inchieste su un mondo miliardario. Gioco d’azzardo, chi ci guadagna. Le scommesse legali sono anche un affare di Stato, oltre 11 miliardi gli incassi dell’erario, anche superiore quello delle concessionarie. “Sui 157 miliardi giocati nel 2024 – chiarisce Maria Jose Fava -, 23 sono le perdite, quanto non rientra nelle tasche dei giocatori ma finisce nelle tasse statali oppure nel mondo dei giochi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Libera: “Il gioco d’azzardo fa guadagnare più della droga con meno rischi: un affare per le mafie”

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