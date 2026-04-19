Gina Carano ha recentemente parlato pubblicamente delle sue esperienze legate a Star Wars e alla sua uscita dalla produzione, descrivendo la sensazione di essere stata “come se mi avessero rotto il collo”. La sua carriera, iniziata nel cinema e nel mondo dello sport, si è intrecciata con momenti di grande popolarità e controversie sui social media, portandola a un percorso caratterizzato da alti e bassi.

La storia di Gina Carano somiglia a una parabola moderna: ascesa, controversia e rinascita. Un racconto che attraversa cinema, sport e social media, lasciando intravedere il lato più fragile della celebrità. Dopo l'uscita da The Mandalorian, Gina Carano racconta il prezzo della controversia che ha segnato la sua carriera. Tra accuse, isolamento e una causa legale risolta, l'attrice guarda avanti verso un ritorno nell'MMA contro Ronda Rousey. Dalla galassia di Star Wars alla tempesta mediatica Per Gina Carano, il passaggio dal mondo delle arti marziali miste alla recitazione aveva assunto i contorni di una seconda vita costruita con pazienza. Dopo aver lasciato l'MMA nel 2009, l'attrice aveva trovato una nuova identità sullo schermo, culminata nel ruolo di Cara Dune nella serie The Mandalorian.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gina Carano rompe il silenzio su Star Wars e la “cancellazione”: “Come se mi avessero rotto il collo”

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