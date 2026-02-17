Ronda Rousey vs Gina Carano | lo scontro tra le due leggende MMA in diretta su Netflix il 16 maggio

Ronda Rousey e Gina Carano si sfideranno in un match di MMA trasmesso in diretta su Netflix il 16 maggio, dopo che Most Valuable Promotions ha annunciato l’evento. La sfida nasce dalla volontà di vedere due icone degli sport da combattimento confrontarsi di nuovo, questa volta davanti a un pubblico globale. La lotta tra le due leggende si svolgerà nella categoria dei pesi piuma, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Netflix e MVP puntano a creare un evento spettacolare, che mette insieme due atlete con carriere diverse ma ugualmente influenti nel mondo delle arti marziali miste.

L’incontro si svolgerà ufficialmente seguendo il regolamento unificato delle MMA e si disputerà su cinque round da 5 minuti ciascuno, con guantini da 4 once, all’interno di una gabbia esagonale. L’evento si terrà sabato 16 maggio presso l’Intuit Dome di Los Angeles, e sarà trasmesso in diretta streaming globale solo su Netflix, senza costi aggiuntivi per i suoi oltre 300 milioni di abbonati. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Ronda Rousey vs Gina Carano: lo scontro tra le due leggende MMA in diretta su Netflix il 16 maggio Leggi anche: WWE: Ronda Rousey in trattative per un incontro di boxe stellare Ronda Rousey può tornare sul ring? Shayna Baszler non ha dubbiIn una recente intervista, Shayna Baszler ha commentato la possibile ripresa di Ronda Rousey nel wrestling. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ronda Rousey vs. Gina Carano MMA Fight Set For Netflix, Former WWE Star's 1st Bout Since 2016Former UFC women's bantamweight champion and WWE Superstar Ronda Rousey is set to make her return to mixed martial arts for the first time in a decade. bleacherreport.com Ronda Rousey, Gina Carano join forces with Jake Paul for shocking Netflix MMA superfightIn a stunning announcement Tuesday, the two women's MMA pioneers have agreed to face off in a May 16 superfight atop the first MMA card aired live on Netflix. sports.yahoo.com Ronda Rousey è una delle più grandi stelle di tutta la storia delle arti marziali miste, essendo stata campionessa UFC e medagliata olimpica nel judo. Durante un programma, alla lottatrice è stato chiesto quale fosse il segreto per mantenere il suo rendimento, facebook