MMA | Ronda Rousey torna nell’esagono contro Gina Carano superfight in diretta su Netflix

Ronda Rousey e Gina Carano torneranno a combattare il 16 maggio, portando un match che promette di attirare l’attenzione di molti appassionati. La decisione di organizzare la sfida nasce dalla volontà di rievocare due icone delle MMA, che hanno segnato un’epoca. La lotta sarà trasmessa in diretta su Netflix, raggiungendo un pubblico mondiale senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Due leggende delle MMA stanno per tornare in azione per un evento che sa già di storico. Ronda Rousey vs Gina Carano è ufficiale: il superfight andrà in scena il 16 maggio e sarà trasmesso in diretta globale su Netflix, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. L’annuncio è arrivato da Most Valuable Promotions in collaborazione con la piattaforma streaming, che ospiterà per la prima volta un evento MMA live. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MVP – Most Valuable Promotions (@mostvaluablepromotions) Il match si disputerà nei pesi piuma (145 libbre), sarà regolato dalle Unified Rules of MMA, sulla distanza di cinque round da cinque minuti, con guanti da 4 once, all’interno di una gabbia esagonale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MMA: Ronda Rousey torna nell’esagono contro Gina Carano, superfight in diretta su Netflix Ronda Rousey vs Gina Carano: lo scontro tra le due leggende MMA in diretta su Netflix il 16 maggioRonda Rousey e Gina Carano si sfideranno in un match di MMA trasmesso in diretta su Netflix il 16 maggio, dopo che Most Valuable Promotions ha annunciato l’evento. Ronda Rousey torna sul ring: sfida a sorpresa contro Gina CaranoRonda Rousey ha deciso di tornare sul ring, sfidando a sorpresa Gina Carano in un match che ha fatto subito parlare di sé. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Incredibile, Ronda Rousey fa il suo ritorno nelle MMASi è parlato tantissimo nelle scorse settimane, ma adesso arriva l'ufficialità, Ronda Rousey ritorna nel mondo delle MMA ... spaziowrestling.it Ronda Rousey says MMA 'not violence for the sake of violence'In a recently released clip from the documentary The Hurt Business: A Deeper Look at MMA, former UFC champion Ronda Rousey refers to mixed martial arts as the most responsible form of violence. 6abc.com Ronda Rousey è una delle più grandi stelle di tutta la storia delle arti marziali miste, essendo stata campionessa UFC e medagliata olimpica nel judo. Durante un programma, alla lottatrice è stato chiesto quale fosse il segreto per mantenere il suo rendimento, facebook