Gigi Campanile e Dolcenera si conoscono da più di 27 anni. La loro prima conoscenza risale a una sera passata in spiaggia, quando lei aveva 18 anni e lui 25. La cantante ha raccontato di aver sviluppato sentimenti per lui in quel periodo, dichiarando di essersi innamorata quando aveva 18 anni. La relazione tra i due ha accompagnato gli anni successivi, senza ulteriori dettagli sui momenti successivi.

G igi Campanile e Dolcenera si conoscono da oltre 27 anni e la scintilla scoccò in spiaggia una sera quando lei aveva 18 anni mentre lui 25. Il compagno di Dolcenera è originario di Maglie, in provincia di Lecce, è laureato in giurisprudenza ma da sempre è appassionato di musica. Una delle sue passioni più grandi era la lettura e grazie a questa, in un giorno d’estate ha conosciuto Dolcenera. Quel giorno lui leggeva sulla spiaggia e la cantante, un tempo appassionata di letture complesse, è rimasta affascinata dall’uomo, ha fatto il primo passo e ha cercato in tutti i modi di conoscerlo meglio e conquistarlo. Insieme hanno deciso di lasciare la loro terra, la Puglia, per trasferirsi a Firenze.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gigi Campanile, chi è il compagno di Dolcenera: “Avevo 18 anni quando mi sono innamorata di lui”

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