Oggi Haley Robson, attivista per i diritti delle vittime di violenza sessuale, ripercorre il suo incubo. A 16 anni, dice, fu portata da Epstein con l’inganno e subì un abuso che non dimenticherà mai. La sua testimonianza torna in primo piano, anche perché accusa Trump di aver mentito su alcuni dettagli. La vicenda rivela ancora una volta quanto siano profonde le ferite di chi ha subito violenze da giovani.

Aveva 16 anni quando Jeffrey Epstein abusò di lei. Oggi Haley Robson è un’attivista per i diritti delle vittime di violenza sessuale, ma il suo nome torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione – definita “accidentale” – degli Epstein files da parte del Dipartimento di Giustizia americano. Documenti che, secondo Robson, dimostrano una verità che il governo preferisce non affrontare. «Sono stata portata a casa sua da persone di cui mi fidavo», racconta. Era una studentessa liceale, reclutata da un coetaneo e da Tony Figueroa, ex compagno di Virginia Giuffre, la donna che per prima denunciò il sistema di abusi costruito attorno a Epstein e Ghislaine Maxwell. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Avevo 16 anni quando Epstein abusò di me per un'ora. Mi portarono da lui con l'inganno. Trump? Ha mentito»

