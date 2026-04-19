Gigantesco incidente in tangenziale a Collegno | maxi-tamponamento a catena tra dieci auto circolazione paralizzata

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile 2026, si è verificato un incidente lungo la tangenziale nord di Collegno. Si tratta di un maxi-tamponamento coinvolgente circa dieci veicoli, che ha causato la paralisi del traffico nella zona. La collisione si è verificata in un tratto particolarmente trafficato, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi.

Un gigantesco incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile 2026, sulla tangenziale nord. Si è trattato di un tamponamento a catena tra dieci auto avvenuto poco prima dello svicolo Statale 24 a Collegno, in direzione nord Milano-Aosta. La circolazione è rimasta.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre auto, quattro feriti e circolazione nel caosUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, sulla tangenziale sud all'altezza degli svincoli di Rivoli. Terribile incidente in tangenziale tra Torino e Collegno: tamponamento tra due auto, un mortoUn terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, giovedì 5 marzo 2026, in tangenziale nord. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano, auto finisce contro un tir in sosta: muore 66enne; ? Scia di incidenti in tangenziale: traffico paralizzato, code per chilometri - BresciaToday; Bmw si ribalta nei campi dopo incidente: ragazza soccorsa dall'elicottero e trasportata al Niguarda; Asti. Incidente in tangenziale: scontro tra un tir e una moto. Centauro in ospedale con l’elisoccorso. Maxi incidente sulla tangenziale nord di Torino: dieci veicoli coinvolti, traffico in tilt per i tifosi diretti allo StadiumUn impatto a catena, il traffico paralizzato e una domenica pomeriggio trasformata in un lungo imbuto di lamiere e sirene. È questo lo scenario che si è presentato lungo la tangenziale nord di Torino, ... giornalelavoce.it Incidente in tangenziale a Settimo Torinese: tir perde un container in carreggiata, forti disagi per il trafficoUn incidente è avvenuto sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud Savona-Piacenza, nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Poco dopo la barriera di Settimo Torinese un tir che proveni ... torinotoday.it Blunote Web. . ’ Centinaia di centauri per l’addio al motociclista morto nell’incidente. Grande partecipazione a Taranto per l’ultimo saluto a Massimo Mus facebook